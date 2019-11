Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkw-Unfall

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Notlage beim 67-jährigen Fahrer verlor dieser am heutigen Vormittag gegen 10.45 Uhr auf der B 31 zwischen den Anschlussstellen Überlingen-Aufkirch und Überlingen-Goldbach die Kontrolle über seinen Sattelzug. Das Gespann prallte daraufhin zunächst in der Fahrbahnmitte und im Anschluss daran am rechten Fahrbahnrand gegen die Leitplanken. Hier kam der Lkw stark beschädigt zum Stillstand. Nachdem der Lkw-Fahrer zunächst keine Vitalfunktionen zeigte, konnte er vom hinzugerufenen Rettungsdienst samt Notarzt erfolgreich reanimiert und in nach wie vor lebensbedrohlichem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sattelzug musste von einer Spezialfirma geborgen werden, insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B 31 in Fahrtrichtung Sipplingen bis etwa 15 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

