Polizei Steinfurt

POL-ST: Riesenbeck, Verkehrsunfallflucht

Riesenbeck (ots)

Eine Frau aus Hörstel hatte am Freitag (27.09.2019), um 12.45 Uhr, ihren schwarzen Ford Focus vor dem Edeka Markt in der Heinrich-Niemeyer-Straße 50 geparkt. Zu diesem Zeitpunkt war ein silberfarbener Kleinwagen links neben ihrem Fahrzeug abgestellt. Als sie gegen 13.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Am Fahrzeug befand sich silberfarbener/grauer Farbabrieb. Der zuvor benannte Kleinwagen befand sich nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

