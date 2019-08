Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Exhibitionist auf der "Liebesinsel" (00/2808)

Speyer (ots)

27.08.2019, 18:10 Uhr

Am Dienstag, 27.08.2019 gegen 18:10 Uhr beobachteten zwei Zeugen am Sandstrand der Landzunge Am Neuen Rheinhafen ("Liebesinsel") einen Mann, der dort bei geöffneter Hose offensichtlich an seinem erigierten Geschlechtsteil "herumspielte". Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Zeugen, dies zu unterlassen, setzte der Mann sein Handeln fort. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Der unbekannte Täter, welcher ca. 60Jahre alt sein und eine Khaki-Hose getragen haben soll, hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit entfernt. Eine Nahbereichsfahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Die Überprüfung eines Fahrzeugs, mit welchem er sich möglicherweise entfernt hat, dauert derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell