Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beziehungsstreit mit tätlichem Übergriff (00/2808)

Speyer (ots)

27.08.2019, 22:40 Uhr

Mehrere Anrufer teilten der Polizei Speyer am Dienstag gegen 22:40 Uhr einen lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau in einer Wohnung in der Maximilianstraße mit. Hierbei würden Gegenstände geworfen und es sei lautes Geschrei zu hören. Vor Ort konnte das streitende Paar durch die Polizei an der Tür der mitgeteilten Wohnung angetroffen und voneinander getrennt werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet der alkoholisierte 54jährige Beschuldigte aus Speyer in seiner Wohnung aus bisher ungeklärtem Grund mit seiner 40jährigen Lebensgefährtin in Streit. Hierbei soll er gegenüber der Geschädigten handgreiflich geworden sein und diese ins Gesicht geschlagen haben. Die Geschädigte selbst lehnte eine Verständigung des Rettungsdienstes ab. Sie begab sich nach der Sachverhaltsaufnahme vor Ort an ihre eigene Wohnanschrift. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

