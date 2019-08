Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall Abfahrt B9 auf B39 in Richtung Neustadt (40/2708)

Speyer (ots)

27.08.2019, 13:14 Uhr

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR kam es am Dienstag gegen 13:14 Uhr in der Abfahrt der B9 auf die B39 in Richtung Neustadt. Kurz vor dem Einfädelungstreifen auf die B39 querten mehrere Schulkinder mit ihren Rädern die dort befindliche Übergangsmöglichkeit für Fußgänger/Radfahrer. Ein 60jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich in der Abfahrt befand, musste deshalb seinen Volvo abbremsen. Eine dahinter fahrende 20jährige Opel-Fahrerin nahm dies zu spät wahr und fuhr auf den Bremsenden auf. Die Fahrer der unfallbeteiligten Fahrzeuge als auch die querenden Kinder blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell