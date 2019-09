Polizei Düren

POL-DN: Aggressiver Mann aus Jülich landet erneut in der Polizeizelle

Jülich (ots)

Ein 25jähriger Jülicher, der bereits am vergangenen Dienstag nach äußerst aggressiven und respektlosen Verhalten in die Polizeizelle eingeliefert werden musste, landete in der Nacht zu Samstag erneut dort. Die Jülicher Polizei wurde zuvor von einer jungen Dame aus Jülich gerufen, die eine Belästigung durch den 25jährigen Jülicher am Jülicher Bahnhof meldete. Im Rahmen der Einsatzwahrnehmung wurde dem 25jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Wie bereits vergangenen Dienstag kam er diesem nicht nach, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Auch in dieser Nacht leistete der 25jährige, der stark alkoholisiert war und nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss stand, erheblichen Widerstand. Bei der Ingewahrsamnahme trat er nach den Beamten und biss einen Beamten in den Finger. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es, den sich immer wieder aufbäumenden und sperrenden 25jährigen in den Streifenwagen und anschließend in die Polizeizelle zu verbringen. Dort wurde ihm aufgrund des Alkohol- und Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen. Eine Beamtin und ein Beamter trugen Verletzungen an der Hand davon, in dessen Folge sie nicht mehr dienstfähig waren. Ob der 25jährige zudem für eine Sachbeschädigung an einem auf der Gartenstraße geparkten Fahrzeug als Tatverdächtiger in Betracht kommt, muss noch ermittelt werden. Die Personenbeschreibung passt zumindest auf ihn. Weiterhin werden aufgrund seines unberechenbaren und für andere gefährlichen Verhaltens weitergehende Maßnahmen geprüft.

