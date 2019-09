Polizei Düren

POL-DN: Brand neben einem Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04.20 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Grüngürtel, dass ein Haufen an Styropor neben dem Haus brennt. Vor Ort brannte abgelagertes Baumaterial lichterloh. Durch die starke Rauchentwicklung waren die angrenzenden Häuser der Blücherstraße betroffen. Alle Bewohner konnten schnell in Sicherheit gebracht werden. Glücklicherweise gab es vor Ort keine Verletzten durch das aufsteigende gefährliche Rauchgas. Die Feuerwehr war mit starken Kräften zur Bekämpfung des Feuers angerückt und konnte den Übergriff des Feuers auf die Häuser verhindern. Zurzeit wird der Häuserkomplex am Ende der Blücherstraße durch Arbeiten im Haus und an der Fassade saniert. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, da unklar ist, wie die Dämmstoffe in Brand geraten konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Düren bittet um Hinweise an die Telefon-Nr. 02421-949-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell