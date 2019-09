Polizei Düren

POL-DN: Vorfahrt missachtet

Jülich (ots)

Leicht verletzt wurde am Freitagmorgen der Fahrer eines Motorrollers, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Der 50-jährige Aldenhovener befuhr mit seinem Roller die Wymarstraße aus Richtung Jülich in Fahrtrichtung Kirchberg. An der Einmündung mit dem "Kastanienbusch" wollte zur gleichen Zeit ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Viersen von der Straße "Kastanienbusch" nach links in Richtung Jülich abbiegen. Ohne auf den Zweiradfahrer zu achten, bog er ab. Der Aldenhovener leitete noch ein Bremsmanöver ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto aber nicht mehr verhindern. Er kippte mit seinem Roller auf die Fahrbahn und wurde hierbei verletzt. Mit einem RTW wurde er in ein Krankenhaus gebracht, dass er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

