Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Samstag (01. Dezember) um 01:30 Uhr sah ein Zeuge an der Einmündung Wendelinusstraße / Ursfelder Straße in Hürth-Berrenrath einen beschädigten PKW. Er befürchtete, dass sich die am PKW aufhältigen Personen von der Unfallstelle entfernen könnten und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei konnten eine beschädigte Straßenlaterne und ein beschädigtes Verkehrszeichen festgestellt werden. Die Personen mit dem PKW hatten sich entfernt. Der beschädigte PKW wurde verlassen einige Meter weiter auf dem Gelände einer Werkstatt vorgefunden. Die im Frontbereich festgestellten Schäden am PKW passten zu den beschädigten Gegenständen. Der Schaden am PKW wird auf 10000 Euro geschätzt, an den Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. An der Halteranschrift unweit der Unfallstelle konnte die 48-jährige Fahrerin angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8%o. Ihr wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Trunkenheitsfahrt gefertigt. (dh)

