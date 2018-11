POL-REK: 181130-5: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Freitagmorgen (30. November) sind zwei Männer auf der Freiligrathstraße in einen Streit geraten. Beide erlitten Verletzungen und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Ein 30 Jahre alter Mann ging um 02:35 Uhr mit seiner 26-jährigen Freundin auf der Freiligrathstraße, als sie auf den 59-jährigen Kontrahenten trafen. Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten entstand zwischen den Männern ein lautstarker Streit, der in eine Schlägerei überging. Als der 59-Jährige am Boden lag, nahm der 30-Jährige einen Gegenstand und schlug damit auf den am Boden liegenden Mann ein. Eine Zeugin (24) hörte das Geschrei und verständigte die Polizei.

Der 30-Jährige ließ von dem Älteren ab und begab sich, ebenfalls verletzt, zu einem Auto. Der 59-Jährige flüchtete mit seinem Auto vom Tatort in Richtung Innenstadt. Hinzugerufene Rettungskräfte stellten eine Stichverletzung bei dem 30-Jährigen fest. Ein Rettungswagen brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Polizisten trafen den 59-Jährigen in einem Krankenhaus an, in das er nach dem Vorfall gefahren war. An seinem Auto stellten sie Unfallschäden fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 59-Jährige vermutlich auf seiner Flucht auf der Augustinustraße/ Ecke Vorgebirgsweg gegen ein parkendes Auto. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. (wp)

