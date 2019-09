Polizei Düren

POL-DN: Cabrio gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Donnerstag um 14:50 Uhr war der Pkw am Krankenhaus Birkesdorf in einer Parkbucht in der Eintrachtstraße abgestellt worden. Als die Eigentümer den Wagen am nächsten Tag gegen 09:00 Uhr abholen wollten, mussten sie feststellen, dass er geklaut worden war. Es handelt sich um einen Mini Cooper s Cabrio in Rot, an dem zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen DN-C870 angebracht war.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

