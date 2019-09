Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf dem Schulweg

Düren (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein Elfjähriger von einem Pkw erfasst, als er trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel über die Straße lief. Verletzt wurde er zum Glück nur leicht.

Gegen 15:10 Uhr befuhr eine 44 Jahre alte Frau aus Langerwehe mit ihrem Pkw die Josef-Schregel-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die für ihre Fahrspur geltende Ampel war grün. Als sie an einem auf der Busspur gegenüber des ZOB haltenden Bus vorbeifuhr, lief hinter diesem ein Junge auf die Fahrbahn. Der elf Jahre alte Schüler aus Düren wollte an der Fußgängerfurt die Straße queren, um zu seinen Freunden zu gelangen, die bereits am ZOB auf ihn warteten. Der Junge hatte hierbei seinen eigenen Angaben zufolge das Rotlicht der Fußgängerampel ignoriert und nicht auf den fließenden Verkehr geachtet.

Er trug leichte Schürwunden davon und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort medizinisch versorgt. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt, ein Sachschaden entstand nicht.

Erziehungsberechtigte dürfen diesen Sachverhalt gerne als Grundlage nutzen, um mit ihren Kindern die Gefahren im Straßenverkehr zu thematisieren und sie an folgende Verhaltensregeln zu erinnern: Straßen an den dafür vorgesehenen Überwegen und Querungshilfen überqueren und dabei die Anzeige vorhandener Ampelanlagen beachten! Niemals hinter haltenden oder parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn laufen, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten! Verkehrsregeln nicht außer Acht lassen, auch wenn man es eilig hat!

