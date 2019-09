Polizei Düren

POL-DN: Fahrradunfall mit Mutter und 3-Jährigem

Düren (ots)

In Birkesdorf kam es heute Morgen zu einem Zusammenstoß von einem Fahrrad und einem Pkw. Die Rad fahrende Mutter hatte ihren Sohn in einem Kindersitz dabei. Während die Frau leicht verletzt wurde, blieb der Dreijährige unverletzt.

Der Unfall ereignete sich um 08:55 Uhr im Einmündungsbereich der Straße "An der Wasserburg" und der Straße "Weidenpesch". Die 30 Jahre alte Frau aus Düren fuhr mit dem Fahrrad auf der Straße "An der Wasserburg" und wollte nach links in die Straße "Weidenpesch" abbiegen. Aus dieser Straße kam ein 69 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Düren, der in Richtung Nordstraße unterwegs war. Fahrzeuge, die aus dieser Straße kommen, sind hier vorfahrtsberechtigt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad und die 30-Jährige fiel auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Autos.

Ein hinzugerufener Notarzt veranlasste, dass die, nach ersten Erkenntnissen, leicht Verletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 3 Jahre alte Junge war augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 50 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell