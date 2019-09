Polizei Düren

POL-DN: Bei Rot in die Kreuzung gefahren

Düren (ots)

Eine verletzte Autofahrerin und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch auf der Schoellerstraße ereignete.

Gegen 17:10 Uhr verließ ein 46-jähriger Autofahrer aus Titz mit seinem Pkw ein Tankstellengelände an der Schoellerstraße Ecke Arnoldsweilerstraße. Nach seinen Angaben habe er die Ampel nicht richtig gesehen und angenommen, er habe grün. Zeugen berichteten später, der Mann wäre zügig vom Tankstellengelände auf die Schoellerstraße aufgefahren. Der Verkehr aus Richtung Arnoldsweilerstraße hatte da bereits schon Grün. Mit einem der von dort abbiegenden Fahrzeuge kollidierte der Titzer. Dieses wurde von einer 18-jährigen Dürenerin gelenkt. Die junge Frau wurde durch Unfall verletzt und musste zur Behandlung mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Unfallgegner blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 17000 Euro. Beide Wagen mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

