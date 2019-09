Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddiebstahl vereitelt - Hinweise auf den Täter gesucht

Düren

Ein Mann vereitelte den Diebstahl des Fahrrades seiner Ehefrau. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Gegen 04:30 Uhr schreckte ein 45-Jähriger auf, als er im Hinterhof des Mehrfamillienhauses in der Laute-Die-Straße in Düren ein lautes Knackgeräusch hörte. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass sich im Hof ein Unbekannter am Fahrrad der Ehefrau zu schaffen machte. Das massive Fahrradschloss, mit dem das Rad gesichert war, hatte er bereits geknackt.

Als der unbekannte Mann den Zeugen am Fenster bemerkte, ließ er von dem Fahrrad ab und suchte das Weite.

Der Zeuge konnte den vermeintlichen Dieb wie folgt beschreiben:

- männlich - 50-55 Jahre alt - Kräftige bis dicke Statur - Schwarzes, kurzes Haar - Bekleidung: Dunkles Sacko, Stoffhose - Ausländischer Akzent

Sollten Sie Hinweise auf den Täter geben können, melden Sie sich bitte unter 02421 / 949-6420 an die Leitstelle der Polizei Düren.

Polizei Düren

