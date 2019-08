Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision nach Vorfahrtsmissachtung - Autofahrerin leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Eine leicht verletzte Person, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 9:45 Uhr, an der Kreuzung Marktstraße/Schützenstraße ereignet hat. Ein 39-jähriger Dacia-Fahrer hatte an der Kreuzung einer 27-jährigen VW-Fahrerin die Vorfahrt genommen, die die Marktstraße in Richtung Eppelheimer Straße befuhr. Beide stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei die Fahrzeuge so sehr beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die VW-Fahrerin klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen im Bauch und suchte im Anschluss einen Arzt auf.

