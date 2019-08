Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Autofahrerin missachtet Rotlicht und kollidiert mit Opel

Heidelberg (ots)

In der Lessingstraße, an der Einmündung zur Montpellierbrücke, kam es am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Skoda-Fahrerin befuhr aus Richtung Franz-Knauff-Straße kommend die Lessingstraße und bog an der Einmündung nach links ab, um auf der Montpellierbrücke zu fahren. Hierbei missachtete sie allerdings eine rote Ampel und kollidierte daraufhin mit dem Opel einer 56-Jährigen, die aus Richtung Hauptbahnhof kam. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Beide Autos wurden jedoch so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt.

