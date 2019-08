Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kontroll- und Einsatzmaßnahmen der Polizei Mannheim im Rahmen der Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" und der Sicherheitskooperation mit der Bundespolizei

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, 15. August wurden in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr unter der Führung des Polizeipräsidiums Mannheim kombinierte Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" und der Sicherheitskooperation mit der Bundespolizei am Hauptbahnhof sowie am Zentralen Busbahnhof Heidelberg durchgeführt.

Der Schwerpunkt der durchgeführten Einsatzmaßnahmen lag auf der Bekämpfung der Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität.

An den Maßnahmen waren neben Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim auch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal und Kräfte der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe beteiligt.

Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen konnten diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden:

- Vier Verstöße wegen Drogenbesitzes - Eine Urkundenfälschung - ein Verstoß gegen das Waffengesetz - zwei Verstöße gegen ausländerrechtliche Vorschriften - 3 Fälle des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Fünf Verstöße gegen Vorschriften über die Personenbeförderung

Insgesamt wurden bei den Einsatzmaßnahmen 16 Busse und 280 Personen kontrolliert.

Aufgrund der erzielten Ergebnisse, ist eine erneute Durchführung solcher Kontrollmaßnahmen in der naheliegenden Zeit angedacht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell