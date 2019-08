Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß von der Unfallstelle - Fahrer eines Mercedes und weitere Zeugen gesucht

An der Einmündung A6/B39 ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, eine Unfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein Autofahrer fuhr an der Anschlussstelle Sinsheim von der BAB6 ab, um an der Einmündung zur B39 nach links in Richtung Waibstadt abzubiegen. Als er bei Grün in den Einmündungsbereich einfuhr, kam es plötzlich zur Kollision mit einem Audi, der aus Richtung Dühren offenbar bei Rot in die Kreuzung eingefahren war. Der unbekannte Fahrer des Audis setzte nach der Kollision seine Fahrt einfach fort und flüchtete in Richtung Waibstadt. Laut Aussage des Zeugen handelte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen schwarzen Audi Q7. Dieser müsste im hinteren linken Bereich beschädigt worden sein. Am Auto des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Hinter dem Audi fuhr eine silberne Mercedes A-Klasse mit HD-Kennzeichen. Der Fahrer des Mercedes könnte als Zeuge in Frage kommen. Dieser sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 zu melden.

