Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Schwarzer Golf GTD gestohlen

Schüttorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus am Nußbaumweg eingedrungen. Dabei nahmen sie einen Fahrzeugschlüssel an sich und stahlen anschließend den auf der Zufahrt abgestellten schwarzen Golf GTD. An dem PKW sind die Kennzeichen NOH-K 6060 angebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

