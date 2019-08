Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Linksabbiegen nicht auf Gegenverkehr geachtet - Radfahrer bremst ab und überschlägt sich

Heidelberg (ots)

Da ein 30-jähriger Fiat-Fahrer am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, an der Kreuzung Mittermaierstraße/Bergheimer Straße beim Linksabbiegen nicht auf den entgegenkommenden Verkehr achtete, kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Radfahrer. Der Autofahrer wollte von der Ernst-Walz-Brücke kommend nach links in die Bergheimer Straße abbiegen und übersah beinahe den entgegenkommenden Radfahrer, der auf dem Radweg fuhr. Beide Beteiligten konnten jedoch noch rechtzeitig bremsen, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer überschlug sich jedoch durch das abrupte Abbremsen und stürzte zu Boden. Er zog sich vermutlich eine Unterarmfraktur sowie Prellungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. An dessen Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

