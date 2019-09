Polizei Düren

POL-DN: "Brems Dich - rette Leben"

Kreis Düren (ots)

Zu hohe Geschwindigkeit ist immer noch der Killer Nr. 1. Zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen setzen Polizei und die Kreisverwaltung Düren daher gemeinsam auf Geschwindigkeitskontrollen.

Die Senkung des Geschwindigkeitsniveaus ist der wirksamste Schutz vor Verkehrsunfällen mit schwerverletzten und getöteten Menschen. Daher erfolgt wöchentlich die Bekanntgabe der geplanten Messstellen. Denn weniger Opfer sind unser Erfolg - nicht mehr Knöllchen.

Hier sind die Messstellen in der 40. Kalenderwoche:

Montag, 30.09.2019:

- Dorfplatz, Niederzier - B 55, Mersch - Kölnstraße, Niederzier - L 264, Hambach - K 27/L 13, Düren - L 327, Düren - Eifelstraße, Kreuzau

Dienstag, 01.10.2019:

- An der Vogelstange, Jülich - B 56, Krauthausen - L 253/ Waldstraße, Jülich - L 136, Engelsdorfer Weg, Aldenhoven - B 56, Dürboslar - B 399, Gey - L 327, Düren - Schevenhüttener Straße, Düren

Mittwoch, 02.10.2019

- L 264, Titz - K 2, Ellen - K 7, Titz - L 226, Gevelsdorf - B 264, Konzendorf - B 264, Langerwehe - Eifelstraße, Langerwehe

Freitag, 04.10.2019:

- Bahnstraße, Merzenich - B 57, Körrenzig - K 9, Linnich - L 213, Rödingen - B 265, Düttling - B 265, Vlatten - L 249, Drove

Am gesamten Wochenende sowie am Feiertag (Donnerstag, 03.10.2019) werden nach wie vor wechselnde und kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreisgebiet, insbesondere in der Eifel, durchgeführt.

