Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Kind reißt sich los

Kandel (ots)

Kandel; Am 31.07.2019 standen um 17:25 Uhr mehrere PKW Fahrer vor der geschlossenen Bahnschranke in der Lauterburger Straße. Als die Strecke wieder frei war und die Fahrzeuge losfuhren, riss sich ein drei jähriger Junge von der Hand seiner Mutter los und rannte über die Straße. Eine anfahrende PKW Fahrerin konnte unmittelbar vor dem Jungen noch bremsen. Durch den Schreck fiel der Junge jedoch zu Boden und verletzte sich leicht an der Backe. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht.

