Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei wegen Parklücke

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge meldete am Dienstagnachmittag eine Schlägerei auf dem Willy-Brandt-Platz. Laut dessen Aussage, attackierten drei Personen einen Mann. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden Gruppen wegen eines Parkplatzes in die Haare bekommen hatten. Nachdem es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, gingen die drei jungen Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren auf den 34-Jährigen los und es kam zur wechselseitigen Schlägerei. Die Beteiligten klagten im Anschluss über leichte Verletzungen. Außerdem wurde das T-Shirt des 34-Jährigen beschädigt. Ermittlungen dauern an. |slc

