Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Geringer Sachschaden bei Brand

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es an der Uelsener Straße zu einem Brand gekommen. Gegen kurz nach 0 Uhr geriet dabei aus bislang ungeklärter Ursache ein Raucherunterstand in Brand. Die Flammen griffen auf eine dahinterliegende Hecke und einen Schuppen des Nachbargrundstücks über. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell