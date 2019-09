Polizei Düren

POL-DN: Fahrradunfall auf dem Schulweg

Düren (ots)

Bei einem Unfall auf der Nideggener Straße kommt eine 12-Jährige auf ihrem Rad zu Fall und wird durch einen Pkw leicht verletzt.

Gegen 13:10 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw die Nideggener Straße in Richtung Europaplatz. Kurz vor der Einmündung in die Piusstraße befindet sich eine Querungshilfe für Fußgänger. Auf dieser Mittelinsel nahm die Autofahrerin aus Kreuzau zwei wartende Kinder auf Fahrrädern war. Ihren eigenen Angaben fuhr sie mit angepasster, mäßiger Geschwindigkeit auf die beiden Wartenden zu.

Den Angaben der Pkw-Führerin folgend, setzte eines der Kinder, ein 12-jähriges Mädchen, plötzlich dazu an, die Straße zu überqueren. Die Frau aus Kreuzau konnte nicht mehr ausweichen. Auto und Kind stießen leicht zusammen, das Mädchen auf seinem Rad kam unweigerlich zu Fall und wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte stellten glücklicherweise keine größeren Verletzungen fest, so dass die Mutter des Mädchens aus Düren ihre Tochter an der Unfallstelle in Obhut nehmen konnte.

