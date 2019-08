POL-RT: Auf Zebrastreifen angefahren, Von der Bremse gerutscht, Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Polizeipräsidium Reutlingen

Auf Zebrastreifen angefahren, Von der Bremse gerutscht, Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Reutlingen

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Eine unter Drogeneinfluss stehende Frau und ihr aggressiver Begleiter sind am Dienstagvormittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der betrunkene Mann hatte zunächst kurz nach zehn Uhr in der Schulstraße grundlos herumgeschrien. Seine Bekannte ging daraufhin mit dem aggressiven 30-Jährigen in das nahegelegene Parkhaus eines Modegeschäfts. Mehrere Passanten hörten auch hier die Schreie, in denen er wilde Drohungen ausstieß, und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort war das Paar in einem VW Polo davongefahren. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung kurz vor 10.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße festgestellt und angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Zudem verlief ein Drogenvortest bei der 25 Jahre alten Fahrerin positiv. Beide mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Reutlingen (RT): Von der Bremse abgerutscht

Ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Sondelfingen entstanden, als ein Pkw-Lenker von der Bremse abgerutscht ist. Der 63-Jährige war um acht Uhr mit seinem Smart auf der Reichenbachstraße unterwegs. Da ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wollte er hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Sprinter abbremsen. Hierbei rutschte er eigenen Angaben nach von der Bremse ab. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, zog der Fahrer des Kleinwagens nach rechts. Hierbei prallte er frontal gegen den Metallzaun eines angrenzenden Grundstücks und touchierte noch den Lieferwagen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Esslingen (ES): Verkehrsunfall auf Zebrastreifen

Eine 77-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr war ein 27 Jahre alter Kia-Fahrer auf der Hauptstraße in Zell in Richtung Plochingen unterwegs. An dem Fußgängerüberweg unmittelbar vor dem Kreisverkehr Hauptstraße/Körschstraße missachtete er den Vorrang der Seniorin, die von rechts kommend die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin lief gegen den etwas über Schrittgeschwindigkeit fahrenden Wagen und stürzte zu Boden. Sie musste anschließend mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (mr)

