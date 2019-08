Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kabel aus Rohbau entwendet

Borken (ots)

Dass es bereits verlegt war, hielt die Diebe nicht ab: Unbekannte haben am Wochenende Kabelmaterial aus einem Neubau in Borken gestohlen. Die Täter waren mit einer Leiter in den Keller des Rohbaus auf einem Grundstück an der Weseler Straße gestiegen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

