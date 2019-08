Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Firmenfahrzeug aufgebrochen

Südlohn (ots)

Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Südlohn aus einem Firmenwagen gestohlen. Das Fahrzeug hatte an der Straße Beckedahl gestanden. Die Täter gelangten gewaltsam ins Innere des Wagens, indem sie das Schloss der Hecktür aufstachen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

