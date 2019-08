Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Lkw-Unfall auf der B 9 (27/1608) B9, Fahrtrichtung Germersheim, ca. 200 Meter vor der Abfahrt Römerberg-Harthausen, 16.08.2019, 08:10 Uhr

Speyer (ots)

Beim Fahrstreifenwechsel übersah ein 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Neustadt/Wstr. einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 27-jährigen Pkw-Fahrer aus Dudenhofen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Sattel Auflieger des Lkws zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 53.000 Euro. Durch den Unfall und die anschließende Verkehrsunfallaufnahme kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim zu kurzfristigen Staus und Verkehrsbehinderungen.

