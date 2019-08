Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Schulwegkontrolle

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am heutigen Morgen führten wir eine Schulwegsüberwachung im Bereich der Pestalozzi Grundschule / Realschule Plus in Bobenheim-Roxheim durch. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr konnten wir insgesamt acht Verstöße feststellen. Sieben Mal war ein oder mehrere Kinder im Fahrzeug nicht ausreichend gesichert. In einem Fall war ein Elternteil nicht angeschnallt. Bitte denken Sie auch hier immer an ihre Vorbildfunktion. In fünf Fällen wurde außerdem ein Mängelbericht wegen fehlender Fahrzeugpapiere o.ä. ausgestellt.

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Sie ihre Kinder auch bei kurzen Strecken im Fahrzeug richtig sichern sollten und auch müssen. Ein Unfall, auch bei geringen Geschwindigkeiten, kann zu teilweise schweren Verletzungen ihres Kindes führen.

