Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an Pkw (54/1508)

Speyer (ots)

14.08.2019, 12:00 - 15.08.2019, 13:30 Uhr

Ein unbekannter Täter beschädigte von Mittwoch auf Donnerstag im genannten Zeitraum vermutlich durch einen Fußtritt einen in der Landwehrstraße Höhe Hausnummer 3 geparkten Pkw VW. Das Fahrzeug wies auf der hinteren Fahrzeugseite eine Eindellung und einen verschmierten Fußabdruckspur auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sollten Anwohner oder Passanten sachdienliche Hinweise machen können, wird gebeten, sich unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

