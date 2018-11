POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Dieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - In einem Einkaufsmarkt in der König-Karl-Passage ist es am Freitag (09.11.2018) gegen 17.00 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern im Alter von 47 und 64 Jahren gekommen. Vor dem Geschäft mündete dies wegen erworbener Alkoholika in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der Ältere mit seiner Gehhilfe seinen Kontrahenten schlug und ihm einen 20-Euro-Schein aus der Jackentasche entwendete. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Täter noch am Tatort festnehmen. Der 64-jährige Deutsche wird im Laufe des Samstags (10.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell