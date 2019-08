Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall in Speicher

Bitburg (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 19.45h in Speicher ein schwerer Verkehrsunfall. In dem Kreuzungsbereich der K 38 und K 39 stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Drei Personen wurden dabei verletzt; nach aktuellem Kenntnisstand zwei davon schwer. Aktuell laufen die Maßnahmen von Rettungsdienst und Feuerwehr. Die Polizeiinspektion Bitburg führt die Verkehrsunfallaufnahme durch. Der Kreuzungsbereich ist blockiert und bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt.

