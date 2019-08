Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Kleinkraftrad, Verursacher flüchtet

Herforst (ots)

Am Mittwochabend, 07.08.2019 kam es gegen 19:10 Uhr auf der L46 zwischen den Ortschaften Herforst und Zemmer zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer kam bei dem Zusammenstoß ebenfalls zu Fall. Er und sein 15-jähriger Sozius verletzten sich dabei jedoch nur leicht und flüchteten von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Noch während der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten sich die Flüchtigen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

