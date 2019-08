Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Kind

Bitburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Stadtgebiet von Bitburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7 Jahre altes Mädchen verletzt wurde. Das Kind war in Begleitung von weiteren Familienangehörigen zu Fuß unterwegs. Das Mädchen entfernte sich einige Meter von einer erwachsenen Begleiterin und lief vom Gehweg zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn einer Straße. Ein heranfahrenden PKW erfasste das Kind. Das Mädchen zog sich dabei nach aktuellen Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, wurde aber vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

