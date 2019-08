Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Betrugsversuche am Telefon - falsche Polizeibeamte

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, 15.08.2019, verzeichnete die Polizei insgesamt drei Betrugsversuche via Telefon in Mutterstadt. Bei allen Fällen wurde vorgegeben von der Polizei Mannheim zu sein. Aufgrund der gesunden Vorsicht der Angerufenen kam es zu keiner finanziellen Schädigung. Der falsche Polizeibeamte gab vor, dass von der jeweils angerufenen Person angeblich Bankdaten gefunden worden wären. Ziel solcher Anrufe ist es, im Gespräch Informationen, insbesondere zu Bankdaten, zu erlangen um sich dann hierüber finanziell zu bereichern. Bei unbekannten Anrufern rät die Polizei zur Vorsicht.

