Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand bei Schweißarbeiten

Wernau (ES) (ots)

Ein 58-jähiger Arbeiter einer Kfz-Werkstatt in der Esslinger Straße ist am Montagnachmittag bei einem Brand leicht verletzt worden. Gegen 18.10 Uhr hatte bei Schweißarbeiten an einem Kraftfahrzeug, das Kraftfahrzeug Feuer gefangen. Das Feuer griff im Anschluss auf einen benachbarten Reifenhändler über. Der 58-jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden, da die Löscharbeiten noch andauern, wird aber auf mehrere Hundertausende Euro beziffert. Beim Brand wurde noch ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Rettungskräfte befinden sich noch mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch die Nacht über andauern.

Rückfragen bitte an:



Michael Friesch



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121/942-2224

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell