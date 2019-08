POL-RT: Verkehrsunfälle; Ehrlicher Finder; Rettungskräfte beleidigt und zugeschlagen

Polizeipräsidium Reutlingen

Rotlicht missachtet

Wegen eines Rotlichtverstoßes ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B 28 gekommen. Ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes war gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs, als er auf Höhe der Silberburgstraße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. Eine 55-Jährige bog zur gleichen Zeit mit ihrem Dacia bei Grün von der Silberburgstraße herkommend nach links in die B 28 ein und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 8.000 Euro. (jw)

Esslingen (ES): Ehrlicher Finder

Ein ehrlicher Finder hat am Montagnachmittag eine Geldbörse sowie einen Briefumschlag mit über 1.000 Euro Bargeld der Polizei übergeben. Der 40 Jahre alte Mann entdeckte den Geldbeutel und den Umschlag in einem Gebüsch in der Bergstraße in Sulzgries und verständigte kurz nach 17.30 Uhr die Polizei. Den Beamten gelang es anhand der persönlichen Papiere, den Besitzer zu ermitteln und ihm seine Geldbörse sowie den Briefumschlag auszuhändigen. (ms)

Neuhausen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Neuhausen erlitten. Eine 69-Jährige war mit ihrem Seat Ibiza um 12.40 Uhr auf der Zabergäustraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Schurwaldstraße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, 60 Jahre alten Radfahrer. Der Mann wollte mit seinem Mountainbike von der Schurwaldstraße nach links in die Zabergäustraße abbiegen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend infolge einer Vorfahrtsmissachtung ereignet hat, sind zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden. Kurz nach 19.30 Uhr bog eine 47 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat vom Falkenweg herkommend nach rechts in den Finkenweg ab und kollidierte mit einem aus dieser Richtung kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus. Dabei prallte der Pkw in die linke Seite des Omnibusses. Während die Unfallverursacherin und der gleichaltrige Busfahrer unverletzt blieben, zogen sich zwei Fahrgäste im Alter von 65 und 74 Jahren augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Den Gesamtschaden an den beiden noch fahrtauglichen Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Rettungskräfte beleidigt und zugeschlagen

Eigentlich nur helfen wollten am späten Montagabend zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes sowie eine Polizeistreife, die gegen 22.30 Uhr zu einer stark betrunkenen Person in die Straße Kruichling gerufen worden sind. Dort trafen sie auf einen am Boden liegenden, zunächst kaum ansprechbaren Mann, der sich bereits erbrochen hatte. Als der 60-Jährige zu sich kam, beleidigte er die Rettungssanitäter und die Beamten mehrfach mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Außerdem schlug er einem der Rettungsdienstmitarbeiter, der sich nach dem Befinden des Mannes erkundigen wollte, mit der Hand ins Gesicht. Dem Betrunkenen mussten daraufhin Handschließen angelegt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der 60-Jährige anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auch auf der Fahrt dorthin und während der Aufnahme setzte der Mann seine Beleidigungen fort. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

