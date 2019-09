Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Monatskarte gefälscht

Groß Schwaß/Bad Doberan (ots)

Das hatte sich ein 20-Jähriger wohl so nicht vorgestellt. Bei der Fahrkartenkontrolle am 02.09.2019 in der Regionalbahn 13132 von Tessin nach Wismar übergab er dem Zugbegleiter seinen Fahrschein, im Anschein im Besitz eines ordnungsgemäßen Fahrscheines zu sein.

Hierbei handelte es sich um eine Monatskarte. Mit einem Blick erkannte der Zugbegleiter, dass mit dieser Karte offensichtlich etwas nicht stimmte und es sich wohl um eine Totalfälschung handelte.

Der junge Mann gab sich einsichtig, übergab die Totalfälschung und ließ seine Personalien notieren. Für den Beschuldigten dürfte dies wohl eine teure Fahrt geworden sein.

Die gefälschte Fahrkarte sowie die Personalien des Mannes wurden nach Ankunft am Bahnhof in Wismar den Beamten der Bundespolizei übergeben.

Diese leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Betruges ein. Hinzu kommt noch eine Fahrpreisnacherhebung der Deutschen Bahn in Höhe von 60,- Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell