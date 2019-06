Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gefahren- und Verhaltenshinweise beim Schwimmen in Flüssen

Mainz (ots)

In den kommenden heißen Tagen werden wieder vermehrt Menschen Abkühlung im Wasser suchen. Die Flüsse in Rheinland-Pfalz stellen hier eine vermeintlich gute Gelegenheit dar. Aus gegebenem Anlass möchte das PP ELT, Abteilung Wasserschutzpolizei nochmal auf die Gefahren beim Baden in Flüssen hinweisen. Hierzu wurde ein Flyer entworfen, der auf diese Gefahren hinweist. Diesen finden Sie unter: https://s.rlp.de/5xIRX

