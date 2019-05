Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rechts vor Links nicht beachtet

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Ein PKW ist am Mittwochabend an der Einmündung Neuweg / Hollerweg mit einem Mofa zusammengestoßen. Der PKW-Fahrer hatte beim Abbiegen in den Hollerweg die Vorfahrtsregelung Rechts vor Links missachtet. Der 16-jährige Mofafahrer stürzte und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

