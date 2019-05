Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg

FW-SL: Fast 800 Teilnehmer beim 43. Kreisfeuerwehrmarsch

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schleswig (ots)

Hollingstedt/ Die Feuerwehr Hollingstedt hat sich bereit erklärt, den 43. Kreisfeuerwehrmarsch im Kreis Schleswig-Flensburg auszurichten. Eine fast zehn Kilometer lange Strecke haben die Kameradinnen und Kameraden um Wehrführer Michael Girndt ausgearbeitet und vorbereitet. Das Wetter blieb den Vormittag stabil und damit trocken, was das Wichtigste ist. Viele Kameradinnen und Kameraden aus den Wehren waren nach Hollingstedt gekommen, nicht nur aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, auch aus den Nachbarkreisen Nordfriesland und Rendsburg-Eckernförde sowie der Stadt Flensburg. Ebenfalls gingen 25 Gruppen von den Kinder- und Jugendfeuerwehren an den Start und kamen unbeschadet im Ziel an. Ein besonderer Marsch war es für Wilfried Graf, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kronsgaard. Er lief heute seinen 40. Feuerwehrmarsch mit. Die ersten drei Märsche, 1977, 1978 und 1979 nahm Willi nicht am Marsch teil, da war er noch kein Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Seit dem Jahr 1980 ist es aber eine Herzensangelegenheit immer dabei zu sein. So bekam er von seinen Kameraden in diesem Jahr eine extra für ihn gestaltete Warnweste, an der sogar die Medaille seines ersten Marsches aus dem Jahr 1980 hing. Auch Landrat Dr. Buschmann und Kreispräsident Ullrich Brüggemeier sowie weitere Ehrengäste sind der Einladung gefolgt und machten sich zusammen mit Kreiswehrführer Mark Rücker auf die Strecke.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg

Tim-Oliver Böwes

Mobil: 0179 / 44 85 955

E-Mail: boewes@kfv-slfl.de

http://www.kfv-slfl.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg, übermittelt durch news aktuell