FW-SL: Kinderfeuerwehren basteln Schmuck für Tannenbaum

2 weitere Medieninhalte

Gruppenbild der drei Kinderfeuerwehren und dem Weihnachtsmann. Bild-Infos Download

Schleswig (ots) - Schleswig/ Premiere an der Kreisfeuerwehrzentrale in Schleswig. Ein Tannenbaum steht jetzt vor der Kreisfeuerwehrzentrale. Mitglieder der Kinderfeuerwehren aus Lürschau, Jagel und Ostangeln haben in mühevoller Kleinarbeit den Tannenbaumschmuck gebastelt.

Zum großen Tannenbaumschmücken kam Kreiswehrführer Mark Rücker mit seinem Stellvertreter Bernd Waschnick, Kreisjugendwart Ralf Hansen und Kreisgeschäftsführerin Anja Engelbrechtsen-Wienk in die Zentrale und waren begeistert von den Anhängern die die kleinsten und jüngsten Feuerwehrmitglieder mit großem Elan an den Baum hängten.

Nach dem der Baum fertig geschmückt war, wurde zusammen ein Lied gesungen. Bis zum Ende singen ging leider nicht, das größte Kind, Kreiswehrführer Mark Rücker, erblickte eine große Überraschung, der Weihnachtsmann war da. Die Augen der kleinen wurden immer größer, da der Weihnachtsmann einen gut gefüllten Geschenkesack dabeihatte. Natürlich hatte der Weihnachtsmann für alle Kinder Geschenke mit, so ging kein Kind ohne Geschenk nach Hause.

Im Anschluss wurden schöne Gruppenbilder gemacht wurden, ein weiteres Lied gesungen wurde und es gab für die Kinder warmen Kakao.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg

Tim-Oliver Böwes

Fachwart für Internet und soziale Medien

Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg



Nordhackstedter Str. 4

24969 Lindewitt / Kleinwiehe

Mobil: 0172 / 271 67 37

E-Mail: florian.boewes@kfv-slfl.de

Internet: www.kfv-slfl.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg, übermittelt durch news aktuell