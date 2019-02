Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg

FW-SL: Lang ersehntes Ziel wurde erreicht

Schleswig (ots)

Zur Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehren im Kreis Schleswig-Flensburg konnte Kreisjugendwart Ralf Hansen es fröhlich berichten, "wir haben die 1.000er Mitgliedermarke geknackt". Mit 1.006 Mitgliedern in den 35 Jugendfeuerwehren und zwei Kinderfeuerwehren konnten wieder steigende Mitgliederzahlen vermeldet werden. Landrat Dr. Buschmann freut sich über die zahlreichen gut ausgebildeten Jugendliche, die in der Zukunft die Freiwilligen Feuerwehren unterstützen. Durch die große Vielfalt im Jugendfeuerwehrendienst bleibt die Jugendfeuerwehrarbeit die wichtigste Stütze die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren aufrecht zu erhalten. Auch Bürgermeister Finn Petersen ist stolz die Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet in der Sporthalle in Sieverstedt begrüßen zu können. Die Feuerwehren sind ein hohes Gut in den Gemeinden und Ämtern. Zum Schluss wünschte Finn Petersen der Versammlung viel Erfolg und sagte "es ist eine geile Nummer was ihr hier leistet!"

Ralf Hansen ging in seinem Jahresbericht dann noch auf die hohe Zahl geleistete Stunden, in den 35 Jugendfeuerwehren und zwei Kinderfeuerwehren wurden 28.099 Stunden Jugendarbeit geleistet.

Eine besondere Überraschung gab es für Stefan Alisch, Jugendwart der JF Mittelangeln. Für ihn hatten Ralf Hansen, Kreiswehrführer Mark Rücker und Landesjugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne die Leistungsspange der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehr in Bronze dabei. Für Michael Weber gab es für seine langjährige Tätigkeit als Jugendwart der JF Ostangeln die Leistungsspange in Silber.

Bei den Wahlen gab es mehrere Posten im Jugendfeuerwehrausschuss neu zu besetzen. Lena Vanessa Hansen aus Kappeln wurde zur neuen Fachbereichsleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Thorsten Schmidt aus Oeversee wurde zum FBL Schriftführung gewählt. Die Jugendlichen werden im Kreisjugendfeuerwehrausschuss jetzt von Tabitha Zander aus Tetenhusen und Marten Schmidt aus Oeversee vertreten.

Aus dem Ausschuss wurden Tim Oliver Böwes aus Kleinwiehe verabschiedet. Acht Jahre lang war er FBL Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Lina Heinecke aus Großenwiehe war drei Jahre lang Kreisjugendgruppenleiterin und Felix Hansen aus Jagel wurde nach einem Jahr als Kreisjugendgruppenleiter verabschiedet.

