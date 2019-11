Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tatverdächtige zu Ladendiebstahl ermittelt

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Ziemlich überraschend dürfte für eine 69-jährige Frau die Identifizierung als Tatverdächtige zu mindestens drei Ladendiebstählen gekommen sein. Die Frau steht im Verdacht, zuletzt am 04.11.2019 aus einem Elektronikfachmarkt in Überlingen einen Lockenwicklerstab samt Zubehör entwendet zu haben (wir berichteten am 06.11.2019). Zwei Polizeibeamte des Ermittlungsdienstes beim Polizeirevier Überlingen, die am Freitagnachmittag privat in einem Überlinger Café unterwegs waren, erkannten am Nachbartisch eine Ähnlichkeit der 69-Jährigen mit dem Bild einer Videoaufzeichnung vom Tatablauf, das die Beamten zuvor im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet hatten. Nachdem die 69-Jährige sogar die gleiche Bekleidung wie am Tattag trug, gaben sich die Polizeibeamten ihr gegenüber zu erkennen und konfrontierten die Frau mit dem Verdacht. Derart unvorbereitet war die 69-Jährige so überrascht, dass sie die Diebstähle unmittelbar einräumte. Die Frau gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Unsere Pressemitteilung vom 06.11.2019:

Überlingen

Dreiste Diebin

Überaus dreist ging eine Diebin am Montagnachmittag in einem Elektronikfachmarkt in der Abigstraße vor. Die Frau entnahm zunächst einen Lockenwicklerstab aus der Verpackung, steckte diesen in ihre Jackentasche und brachte das Gerät ohne zu bezahlen in ihren vor dem Geschäft geparkten Pkw. Danach kehrte sie nochmals in die Verkaufsräume zurück, um das Zubehör aus der zurückgelassenen Verpackung zu holen. Dieses steckte sie ebenfalls ein und verließ abermals den Verkaufsraum, sodass insgesamt ein Diebstahlsschaden von etwa 25 Euro entstand. Bereits vor etwa zweieinhalb Monaten entwendete dieselbe Tatverdächtige Waren im Wert von über 100 Euro aus dem Elektronikmarkt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt in beiden Fällen gegen die Unbekannte, die bislang noch nicht identifiziert ist.

