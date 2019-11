Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Singen - Illegales Fahrzeugrennen auf der BAB81 (Zeugensuche)

Zu einem illegalen Straßenrennen kam es am Samstag, 09.11.2019 gegen 21:30 Uhr, auf der BAB81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen. Ein weißer BMW mit deutscher Zulassung sowie ein schwarzer Golf mit schweizer Zulassung fuhren zunächst auf beiden Fahrbahnen nebeneinander her, bremsten dann den nachfolgenden Verkehr stark aus um in der Folge zu beschleunigen und ein Rennen zu fahren. Zuvor wurden Zeugen durch einen Überholvorgang eines der Fahrzeuge gefährdet. Eine Polizeistreife konnte den weißen BMW am Ausbauende der BAB81 bei Bietingen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund der vorangegangenen strafbaren Verkehrsverstöße wurden der Führerschein des 27-jährigen Fahrers sowie sein Fahrzeug zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt. Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten der beiden PKW geben können oder durch die Fahrweise ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen (Tel. 07733-99600) zu melden.

