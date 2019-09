POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Einsatz aufgrund Schreckschusswaffe; Frau nach Absturz verstorben; Erfolgreiche Fahndung

Polizeipräsidium Reutlingen

Bei Vorfahrtsmissachtung verletzt

Eine Leichtverletzte, ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Degerschlacht ereignet hat. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Mercedes bog kurz nach 15.30 Uhr von der Jerg-Wurster-Straße nach links in die Osianderstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer von links kommenden, 66-jährigen VW-Lenkerin. Diese zog sich beim Aufprall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkw mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

Reutlingen (RT): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Ein betrunkener Mann hat am Montagnachmittag mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in Bahnhofsnähe geschossen. Kurz nach 16 Uhr gingen die ersten Anrufe bei der Polizei ein, dass ein Mann auf dem Listplatz und am nahegelegenen Park+Ride Parkplatz am Bahnhof mit einer Pistole in die Luft schieße. Der 37-Jährige konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Der Mann musste im Anschluss seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Die Pistole wurde beschlagnahmt. Der 37-Jährige wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. (ms)

Grabenstetten (RT): Frau nach Absturz verstorben

Am Montagabend hat sich auf der Gemarkung von Grabenstetten ein tragischer Unglücksfall ereignet. Eine 40-Jährige war gegen 18.30 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Lauereckfels beim sogenannten Geocaching. Dabei verlor sie den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte von Bergwacht, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten daraufhin zum Unglücksort aus. Die 40-Jährige wurde nach schwieriger Bergung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag sie wenige Stunden später ihren schweren Verletzungen. (mr)

Bad Urach (RT): Bei Wildunfall schwer verletzt

Bei der Kollision mit einem Reh am frühen Dienstagmorgen hat sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 60-Jährige befuhr mit seiner Suzuki gegen 5.45 Uhr die Wittlinger Steige abwärts und konnte kurz vor der Einmündung in die B 465 dem querenden Wild nicht mehr ausweichen. Der Biker stürzte in der Folge auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. (mr)

Esslingen (ES): Schwarzer VW Golf gesucht (Zeugenaufruf)

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag in Berkheim von einem Pkw-Lenker gefährdet und beim Sturz von seinem Rad leicht verletzt worden. Der 22-Jährige war um 16 Uhr mit seinem Pedelec im Seewiesenweg unterwegs und wollte nach rechts in die Waldstraße abbiegen. In der Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Lenker eines älteren, schwarzen VW Golf auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der junge Mann stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Infolgedessen blieb er mit dem Pedal am Bordstein hängen und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711/3990-420 an die Verkehrspolizei Esslingen erbeten. (ms)

Kirchheim (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Die 54-Jährige befuhr um 15.45 Uhr mit ihrem Ford Focus die B 297 von Kirchheim herkommend in Richtung Schlierbach. Aus bislang ungeklärter Weise kam die Frau im Wald nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Ihr Fahrzeug musste aufwändig aus dem Waldstück geborgen werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Beseitigung der umgeknickten Bäume rückte die Feuerwehr mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug aus. (ms)

Köngen (ES): Motorradfahrer in die Leitplanke gefahren

Einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall musste ein Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der B 313 bei Köngen erleben. Der 56-Jährige war um 14.50 Uhr mit seiner BWM von der Autobahn A 8 herkommend auf die B 313 in Richtung Plochingen aufgefahren. Unmittelbar danach wechselte der Biker auf den linken Fahrstreifen und konnte aufgrund eines technischen Defekts seine Maschine nicht mehr lenken. Der Mann fuhr im Anschluss mehrere hundert Meter an der Mittelleitplanke entlang, bis er letztendlich anhalten konnte. Da er sich hierbei mehrmals abstützen musste, zog sich der 56-Jährige schwere Verletzungen an der linken Hand zu. Der Fahrer wurde zunächst von einem Notarzt vor Ort versorgt und danach vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der medizinischen Versorgung durch die Rettungskräfte musste die Bundesstraße in Richtung Plochingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Deswegen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Schaden an der BMW beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Sie musste von einem Abschlepper geborgen werden. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ist, muss noch ermittelt werden. Bei einer Überprüfung des Motorrads stellte sich heraus, dass der Lenkkopf gebrochen war und so das Fahrzeug nicht mehr lenkfähig war. (ms)

Nürtingen (ES): Vier Pkw in Unfall verwickelt

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen in Oberensingen ereignet. Kurz nach neun Uhr war eine 40-Jährige mit ihrer Mercedes C-Klasse auf der Stuttgarter Straße von Wolfschlugen herkommend in Richtung B 313 unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Bundesstraße verwechselte die Frau offenbar Gas- und Bremspedal und fuhr bei Rot zeigender Ampel geradeaus auf die B 313. Dort stieß die C-Klasse mit dem Ford Mondeo eines 65 Jahre alten Mannes zusammen, der in Richtung Wendlingen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf noch mit einem in Richtung Stadtmitte fahrenden Fiat Tipo sowie einem Skoda Octavia. Sowohl der Wagen der Unfallverursacherin als auch der Ford waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro. (mr)

Köngen (ES): Erfolgreiche Fahndung

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind in der Nacht zum Dienstag nach Köngen ausgerückt. Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei gemeldet, dass kurz zuvor eine Jugendliche offenbar von einem Mann bedrängt worden war. Die unverzüglichen Ermittlungen ergaben, dass eine 16-jährige Fußgängerin im Bereich Unterdorfstraße / Plochinger Straße von einem Unbekannten angesprochen und am Hosenbund festgehalten worden war. Die Jugendliche hatte den Mann anschließend von sich gestoßen und war weitergelaufen. Noch im Zuge der Fahndung konnte ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Der erheblich alkoholisierte Mann musste die restliche Nacht im Gewahrsam verbringen. Er wird wegen des Verdachts der Nötigung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein betrunkener Autofahrer am Montagmittag in Poltringen angerichtet. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Mercedes kurz nach 13.30 Uhr zunächst rückwärts gegen einen in der Hauptstraße abgestellten landwirtschaftlichen Anhänger. Dieser wurde hierdurch gegen ein Haus geschoben. Anschließend beschleunigte der Fahrer und fuhr vorwärts gegen ein weiteres Hauseck. Hierbei kollidierte sein Wagen noch mit einem Werbeschild, das mehrere Meter weit weggeschleudert wurde. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Da er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Mercedes wurde abgeschleppt. (ms)

