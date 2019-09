POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall; Arbeitsunfall; Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Polizeipräsidium Reutlingen

Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Ein Unbekannter ist über das Wochenende in die Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Stiftung auf dem Hofgut Gaisbühl eingebrochen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, hebelte der Täter die Gebäudetür auf und gelangte so ins Innere. Dort öffnete er anschließend eine weitere Tür gewaltsam und machte sich auf die Suche nach Beute. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchtete der Einbrecher. Ob er weitere Gegenstände an sich genommen hat, ist derzeit noch unbekannt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrerin zu Fall gebracht

Beim Überholen hat ein 66-jähriger Autofahrer am Montagmittag eine Radfahrerin touchiert und zu Fall gebracht. Der Mann befuhr mit seinem VW Passat kurz nach zwölf Uhr die Hirschlandstraße in Richtung Schorndorfer Straße und überholte eine 46 Jahre Frau auf einem Pedelec. Dabei hielt er offensichtlich nicht genügend Abstand ein und streifte die Radlerin mit der rechten Fahrzeugseite. Die 46-Jährige geriet ins Schlingern, stieß auf dem danebenliegenden Gehweg gegen eine Straßenlaterne und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3.500 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Von Fassadenschalung getroffen

Ein 59 Jahre alter Bauarbeiter hat am Montagmorgen bei einem Arbeitsunfall in der Nellinger Parksiedlung Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitten. Der Mann war gegen 7.50 Uhr auf einem Rohbau in der Karlsbader Straße tätig, als ihn eine Fassadenschalung am Oberkörper traf. Das mehrere hundert Kilogramm schwere Bauelement war an einem Kran angehängt. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte in eine Klinik eingeliefert. Spezialisten des Sachbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ein Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts des Landratsamts war ebenfalls vor Ort. (mr)

Denkendorf (ES): Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein augenscheinlich psychisch auffälliger und unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender 29-Jähriger hat am Montagmorgen durch das Mitführen einer Schreckschusswaffe einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach 7.30 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass im Bereich der Eichersteige ein Fußgänger eine Pistole bei sich trage. Aufgrund der zunächst nicht näher zu beurteilenden Gefahrensituation rückten daraufhin mehrere, mit besonderer Schutzausstattung ausgerüstete Streifenwagenbesatzungen in das Wohngebiet aus. Durch die Beamten konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte dieser die Schreckschusspistole bereits vor dem Eintreffen der Polizei weggeworfen. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Der 29-Jährige wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt und dort stationär aufgenommen. (mr)

