POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Motorradfahrer bei Unfall getötet, Exhibitionist

Mit Pedelec gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 74-Jähriger am Sonntagmittag beim Sturz von seinem Pedelec zugezogen. Der Senior fuhr gegen 12.30 Uhr die Straße Am Heilbrunnen entlang und streifte auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants mit dem Vorderrad den Bordstein. Daraufhin geriet er ins Schlingern, verlor die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. (mr)

Münsingen (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Bei einem Unfall auf der Seeburger Steige (B 465) ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger war gegen 17.50 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Bad Urach unterwegs und kam wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer S-Kurve alleinbeteiligt zu Fall. Anschließend rutschte der Gestürzte nach rechts in den Grünstreifen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden am Kraftrad beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (mr)

Lichtenstein (RT): Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten. Der 25-Jährige war mit seinem Rennrad um 11.20 Uhr in einer größeren Gruppe auf der Göllesbergsteige abwärts unterwegs. In einer Linkskurve rutschte ihm aufgrund Schotter auf der Fahrbahn das Hinterrad weg. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und prallte gegen die Leitplanke. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. An seinem Rennrad entstand geringer Sachschaden. (ms)

Esslingen (ES): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen bittet um Zeugenhinweise zu einem Exhibitionisten, der am Sonntagvormittag in Esslingen aufgetreten ist. Eine Zeugin befuhr gegen elf Uhr den Neckarradweg und bemerkte wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt einen Mann, der sich in einem Gebüsch offenbar selbst befriedigte. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen flüchtete der Unbekannte über die Pliensaubrücke in Richtung Pliensauvorstadt. Der Mann ist zirka 40 - 50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat braune, kurze Haare und trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und einer kurzen, schwarzen Hose. Hinweise bitte unter Telefon: 0711/3990-330. (mr)

Esslingen (ES): Fatales Wendemanöver

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem fatalen Wendemanöver eines Lkw-Lenkers in der Nacht zum Sonntag erlitten. Ein 33-Jähriger befuhr um Mitternacht mit seinem Ford Transit die Berkheimer Aufstiegstraße, L 1192, auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nellingen hoch. Kurz nach der Einmündung der Straße Am Ziegelbrunnen wollte er mit seinem Transporter über die dortige Sperrfläche wenden. Hierbei übersah er den links neben sich befindlichen, 50 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker prallte mit seiner Laverda gegen die Fahrertür und stürzte zu Boden. Anschließend wurde der Mann etwa zehn Meter weit von dem Kastenwagen mitgeschleift. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Großbettlingen (ES): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall getötet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Montagmorgen auf der Umgehungsstraße von Großbettlingen ereignet. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer war kurz vor sechs Uhr mit seiner Kawasaki auf der K 1232, Verlängerung der Bempflinger Straße, von Großbettlingen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die K 1231 in Richtung Bempflingen übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A6 Kombi einer 35-Jährigen. Die Frau erfasste mit ihrem Wagen den Motorradfahrer frontal. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen von Zeugen und notärztlicher Versorgung kurze Zeit später an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Lenkerin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 30.000 Euro. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Straßenreinigung war die K 1231 in beide Richtungen bis 10.45 Uhr voll gesperrt. (ms)

